Sigep 2026, Assipan Imperia protagonista a Rimini: panificazione tra tradizione, innovazione e nuove sfide

Dal 16 al 20 gennaio 2026 si è svolto a Rimini il Sigep 2026, la più importante manifestazione internazionale dedicata ai mondi della panificazione, pizzeria, pasticceria e gelateria, che ha visto una partecipazione attiva del Presidente di Assipan Confcommercio della provincia di Imperia, Luigi Giuliani. La presenza del presidente Assipan Imperia ha rappresentato un momento di confronto e rappresentanza qualificata per il comparto provinciale della panificazione, all’interno di un contesto fieristico di altissimo livello, caratterizzato dalla partecipazione di istituzioni, operatori e imprese del settore.

Grande successo ha riscosso lo stand di Assipan Nazionale, realizzato con il coordinamento dello stesso Giuliani, che ha attirato numerosi visitatori e addetti ai lavori grazie ai laboratori di panificazione condotti dai mastri fornai Assipan. Le dimostrazioni pratiche, di elevato profilo tecnico e professionale, hanno suscitato forte interesse e apprezzamento.

Ampio spazio è stato dedicato anche agli incontri tematici sul cambiamento del settore, sull’impatto dell’intelligenza artificiale nei processi produttivi e organizzativi e sulle strategie di crescita delle imprese in un mercato in continua evoluzione. In questo solco si inserisce il convegno annuale organizzato da Assipan, dal titolo “Il cambiamento che ti puoi permettere”, dedicato al tema dell’accesso al credito per le aziende di panificazione, che ha registrato una partecipazione significativa.

Sottolinea il Presidente Luigi Giuliani: “Il Sigep rappresenta oggi un osservatorio privilegiato sul futuro del settore della panificazione. Innovazione, formazione e capacità di adattamento sono elementi fondamentali per garantire la competitività dei panifici, senza perdere il valore della tradizione artigiana. La partecipazione di Assipan Provinciale al Sigep 2026 conferma l’impegno dell’Associazione nel promuovere la qualità, l’innovazione e lo sviluppo delle imprese della panificazione, rafforzando il dialogo tra tradizione e nuove tecnologie”.