 / Attualità

Attualità | 27 gennaio 2026, 07:29

Confesercenti saluta Gino Garibaldi: auguri per la pensione dopo 20 anni alla guida dello storico Alexandra di Ospedaletti

L’associazione ringrazia lo stimato associato per professionalità e dedizione che hanno reso il locale un punto di riferimento

Confesercenti saluta Gino Garibaldi: auguri per la pensione dopo 20 anni alla guida dello storico Alexandra di Ospedaletti

Confesercenti esprime un sentito ringraziamento e i più sinceri auguri di buon pensionamento a Gino Garibaldi, storico gestore della gelateria, bar e ristorante “Alexandra” di Ospedaletti, dopo vent’anni di attività apprezzata e qualificata.

Nel corso della sua lunga esperienza professionale, Gino Garibaldi, stimato associato di Confesercenti, si è distinto per professionalità, competenza e costante dedizione, contribuendo in modo determinante a consolidare il prestigio dell’Alexandra, divenuto nel tempo un vero punto di riferimento per la comunità locale e per il turismo.

All’imprenditore va la riconoscenza dell’associazione per l’impegno profuso in tutti questi anni, insieme ai migliori auguri per l’inizio di questa nuova fase della vita.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium