Sanremo, Verezzo chiede più sicurezza: al via una petizione dopo l’ondata di furti nelle frazioni collinari

È già stata superata quota 60 firme la petizione online promossa da alcuni residenti delle frazioni di Verezzo e delle zone limitrofe, che chiedono interventi urgenti per rafforzare la sicurezza sul territorio. L’iniziativa è rivolta al Comune di Sanremo e al Comando di Polizia Locale e nasce, spiegano i promotori, da una situazione che si protrae da mesi.

Nel testo della petizione si legge che “nelle frazioni di Verezzo (Sanremo) e nelle zone limitrofe la paura è entrata nelle case”. I firmatari parlano di “numerosi furti e tentativi di furto” che avrebbero creato “un forte senso di insicurezza tra i residenti”.

Secondo quanto riportato nella petizione, “molte abitazioni si trovano in aree isolate e poco illuminate, condizioni che facilitano l’azione dei malintenzionati e rendono la vita quotidiana sempre più difficile per chi vive sul territorio”. I promotori sottolineano inoltre che si tratterebbe di “una situazione concreta, ripetuta e urgente”.

Le richieste al Comune. Nel documento, i cittadini chiedono “interventi immediati per migliorare la sicurezza”, indicando in particolare alcune misure ritenute prioritarie. Tra queste, viene citato il “potenziamento dell’illuminazione pubblica nelle zone attualmente buie o insufficientemente illuminate”, insieme alla “valutazione dell’installazione di sistemi di videosorveglianza pubblica, nel rispetto della normativa sulla privacy”.

Non manca poi la richiesta di “maggiore prevenzione e deterrenza contro furti e intrusioni”. Nel testo si legge ancora: “Nessuno dovrebbe avere paura di tornare a casa la sera o di dormire con il timore di subire un furto”.

La consegna della petizione. I promotori spiegano che “firmare questa petizione significa chiedere attenzione, prevenzione e azioni concrete per la sicurezza del nostro territorio”. Al raggiungimento di un numero significativo di adesioni, la petizione verrà ufficialmente consegnata al sindaco di Sanremo e al Comando di Polizia Locale.

L’appello si chiude con un messaggio chiaro: “La sicurezza è un diritto di tutti. Difendiamo Verezzo e le sue frazioni”.