Bordighera, auto bloccata nel sottopasso allagato: tre ragazze riescono a uscire, nessun ferito

Momenti di apprensione nella tarda serata di ieri a Bordighera, dove un’auto è rimasta intrappolata in un sottopasso completamente allagato a causa della pioggia. L’intervento è scattato intorno alle 23, nel sottopasso di via Noaro, quando una vettura con a bordo tre ragazze è rimasta bloccata dall’acqua.

Secondo quanto ricostruito, il livello dell’acqua avrebbe raggiunto circa mezzo metro, arrivando fin sopra i sedili dell’auto e rendendo impossibile proseguire la marcia. Le tre giovani, accortesi della situazione, sono riuscite a uscire autonomamente dal veicolo e a mettersi in sicurezza, evitando conseguenze più gravi.

Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e provveduto alle operazioni necessarie. Fortunatamente nessuna delle ragazze è rimasta ferita e non si è reso necessario il trasporto in ospedale.