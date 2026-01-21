Riscaldamenti non funzionanti, protesta degli studenti del Cristoforo Colombo alle ex Caserme Revelli

Mattinata di protesta davanti alla struttura scolastica ospitata alle ex Caserme Revelli, dove gli studenti dell’Istituto Cristoforo Colombo – indirizzi alberghiero e liceo sportivo – si sono radunati all’esterno per segnalare il mancato funzionamento dei riscaldamenti all’interno dell’edificio. Una manifestazione spontanea, nata dal disagio vissuto nelle aule, che ha portato i ragazzi a rimanere fuori dalla scuola anziché entrare in classe.

Alla base del problema, secondo quanto emerso, ci sarebbe un contrattempo legato alla fornitura di gasolio, necessario per il funzionamento dell’impianto di riscaldamento. Una situazione imprevista che avrebbe impedito il regolare avvio del servizio nelle prime ore della giornata. Dalla Provincia filtra però ottimismo: la situazione dovrebbe tornare alla normalità già da domani.

Secondo il racconto degli studenti, non si tratterebbe della prima segnalazione. Già al rientro dalle vacanze di Natale erano emerse difficoltà analoghe, circostanza che aveva portato la scuola ad attivarsi insieme alla Provincia di Imperia, con l’intervento dei tecnici per verificare e risolvere il malfunzionamento dell’impianto. "Nel corso dell’ultimo mese si sono verificati episodi di malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento già per tre volte. In queste occasioni, le aule sono rimaste fredde, rendendo difficile seguire le lezioni in modo sereno e confortevole, soprattutto durante le ore più fredde della giornata. La nostra segnalazione non vuole essere una critica, ma un modo educato e costruttivo per dare voce al disagio vissuto dagli alunni. Riteniamo che un ambiente adeguatamente riscaldato sia fondamentale per garantire concentrazione, benessere e diritto allo studio".

Nonostante questi precedenti interventi, il problema si è ripresentato anche questa mattina, spingendo gli studenti a far sentire nuovamente la propria voce. Al termine del presidio davanti all’ingresso della struttura, la maggior parte dei ragazzi ha deciso di tornare a casa, rinunciando a seguire le lezioni in una giornata caratterizzata da temperature rigide.

Un episodio analogo si era verificato nei giorni scorsi anche a Bordighera, dove gli studenti dell’Istituto Montale avevano disertato le lezioni a causa delle basse temperature all’interno delle aule. Situazioni legate a problemi di riscaldamento che, alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze di Natale, si ripresentano ciclicamente in molte scuole italiane.