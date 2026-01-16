Sapori d'inverno a Verezzo: alla Trattoria "Del Ponte" partono i weekend gastronomici tra tradizione e qualità

Nel cuore pulsante dell’entroterra matuziano, dove la tranquillità incontra la cucina autentica, la Trattoria "Del Ponte" di Verezzo inaugura una stagione dedicata ai grandi classici della tavola. Un calendario di appuntamenti pensati per chi ama i sapori veri, quelli che scaldano il cuore e celebrano le eccellenze del territorio.

Il debutto: Sua Maestà il Gran Bollito Misto

Il primo imperdibile appuntamento è fissato per sabato 24 gennaio alle ore 20:00 e domenica 25 gennaio alle 12:30. Protagonista assoluto sarà il Gran Bollito Misto alla Piemontese, servito secondo la più rigorosa tradizione.

Il menù, curato nei minimi dettagli, prevede:

Primo: Tortellini in brodo fatti a regola d’arte.

Il Piatto Forte: Bollito misto con 7 tagli di carne selezionati.

I Contorni: Un trionfo di verdure (carote, patate, cipolle, cavolfiore e finocchi).

Le Salse: Un'esplosione di sapori con ben 7 accompagnamenti (verde, olive, senape, tonnata, peperoni e acciughe, pomodoro piccante, maionese).

Il Finale: Tris di dolci della casa, caffè e digestivo.

L'esperienza è completata da una selezione vinicola di pregio: Dolcetto DOC del Piemonte e Chardonnay IGT del Veneto. Il tutto viene proposto al prezzo tutto incluso di 45 euro a persona.

Un calendario ricco di appuntamenti

La rassegna gastronomica della Trattoria "Del Ponte" non si ferma qui. Segnate in agenda i prossimi weekend tematici:

7 e 8 Febbraio: "Il Fagiolo, Principe del Gusto". Un menù rustico con pasta e fagioli, capra e fagioli e le immancabili trippe.

21 e 22 Febbraio: "Speciale Selvaggina". Un viaggio tra i sapori del bosco con assaggi di cacciagione di stagione tra fagiano, cervo e cinghiale.

7 e 8 Marzo: "Omaggio al Tartufo Nero". Un weekend raffinato interamente dedicato al pregiato fungo ipogeo.

Informazioni Utili

La Trattoria "Del Ponte" si trova a Verezzo (Sanremo) in strada Sant’Antonio n.5. Come arrivare: Salendo da via Duca degli Abruzzi, si prosegue lungo la strada per Verezzo. A soli 4 km dall'Aurelia, poco prima di arrivare nella frazione, troverete sulla destra il caratteristico ponte e il locale ad accogliervi.

Per info e prenotazioni è consigliato chiamare direttamente ai numeri 0184 559513 / 349.8200018 per assicurarsi un tavolo in queste occasioni speciali.

Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare il Sito o la pagina Facebook.