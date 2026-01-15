Ventimiglia, cade in una fascia a Seglia: scattano i soccorsi

Cade in una fascia a Seglia, frazione di Ventimiglia, scattano così i soccorsi. E' successo in serata in via Garian.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco, la squadra Saf, i carabinieri, un'automedica e un'ambulanza della Croce Verde Intemelia.

Una volta giunti sul luogo dell'accaduto, una zona impervia, i soccorritori, però, non hanno trovato il ferito. E' stato, infatti, ritrovato, in seguito, in via Frai. L'uomo è stato così soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo. Non si sa ancora come ci sia finito, non si esclude che dopo la caduta sia riuscito, in qualche modo, a rialzarsi e a camminare per chiedere aiuto.