Ventimiglia, Tiziana Faedda nominata responsabile provinciale del Dipartimento Cultura e Innovazione

La ventimigliese Tiziana Faedda è stata nominata responsabile del Dipartimento Cultura e Innovazione a livello provinciale dal senatore Gianni Berrino , coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Imperia.

Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia a Ventimiglia accoglie con grande soddisfazione questa nomina sottolineando come "rappresenti un importante riconoscimento per la città e per il lavoro politico portato avanti negli anni da Faedda all’interno del partito. La guida del Dipartimento Cultura e Innovazione viene considerata strategica per valorizzare le eccellenze locali, promuovere nuove progettualità e rafforzare il legame tra tradizione e sviluppo".

Il coordinamento cittadino di Ventimiglia desidera, perciò, esprimere le proprie congratulazioni a Tiziana Faedda. "Siamo certi che Tiziana Faedda saprà svolgere questo incarico con serietà, passione e spirito di servizio, contribuendo in maniera concreta alla crescita di Fratelli d’Italia e allo sviluppo culturale e innovativo della nostra provincia" – fanno sapere dal coordinamento cittadino di FdI.