Under 13 Olimpia in vetta: Loano battuto 53-48, rientro vincente e percorso netto verso la Junior NBA

Ottimo rientro per gli Under 13 dell’Olimpia Basket guidati da coach Veneziano, che proseguono il loro percorso netto nonostante assenze e acciacchi. Grazie a un collettivo numeroso e ben bilanciato, le #olivefuriose superano anche la temibile formazione del Loano E. Garassini per 53-48, confermandosi al primo posto a punteggio pieno. Decisive le buone prestazioni difensive, con un netto passo avanti sotto i tabelloni: tanti i rimbalzi, sia offensivi che difensivi, conquistati da Lorenzi, Bianchi e Casella. In attacco spicca l’attitudine ad attaccare il canestro di Capuccini e Frontero, autentici trascinatori nei momenti chiave del match.

Restano margini di miglioramento nella fase di transizione, con qualche errore di troppo a centrocampo, e nella precisione dalla lunetta. Dettagli da sistemare in vista delle ultime due giornate del girone di andata e prima della “trasformazione” Junior NBA voluta dalla Federazione, che vedrà quest’anno la compagine tabiese-sanremasca scendere in campo con il nome di Olimpia Wizards.

Olimpia Basket-Loano E. Garassini 53-48

Olimpia: Salluzzo, Frontero (cap) 12, Rama, Lanteri, Lorenzi 8, Borro, Tucci, Capuccini 18, Bianchi 10, Casella S. 3, Cicala 2. Allenatori: Veneziano, Casella D.