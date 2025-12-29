Pubblicato il nuovo libro "Taxi a credito" di Alberto Pezzini

Con Taxi a credito, Alberto Pezzini torna a raccontare una storia cupa, intima e carica di inquietudine. È Natale, ma non è un Natale come gli altri. Per Gianni Prati è il primo dopo la scomparsa di Enzo, un momento che pesa più del solito e rende l’atmosfera ancora più malinconica.

Alla sua porta si presenta Roberto, un nuovo amico, un taxista. Per lui e per i suoi colleghi le festività non portano serenità: due tassisti sono stati uccisi da un assassino misterioso, che ne sfigura i volti e lascia accanto ai corpi bigliettini con versi tratti da I fiori del male di Baudelaire. Un dettaglio inquietante, che trasforma la città di Hermil in un luogo ancora più oscuro e spaventoso.

Roberto chiede aiuto a Gianni, che accetta di entrare in questa storia nel modo più diretto possibile: diventando passeggero di taxi, “a credito di sangue”. Le notti scorrono tra strade silenziose, corse senza meta apparente e un senso costante di pericolo. La città cambia volto, si fa più tesa, più fragile, mentre il mistero cresce pagina dopo pagina.

Taxi a credito è un romanzo che mescola indagine, dolore e amicizia. Un mistero sottile, mai urlato, che accompagna il lettore in un Natale diverso, più triste, dove la paura cammina accanto ai protagonisti e il silenzio pesa quanto le parole. Un libro che lascia il segno, soprattutto per l’atmosfera e per il modo in cui racconta la solitudine e il bisogno di non affrontare il buio da soli.