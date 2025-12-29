Ventimiglia, dal 7 gennaio riparte il servizio dei cassoni per ingombranti e RAEE: calendario 2026 già definito

Riprenderà mercoledì 7 gennaio a Ventimiglia il servizio che prevede il posizionamento di due cassoni scarrabili, uno per il conferimento dei rifiuti ingombranti in generale, l’altro per il conferimento dei dispositivi elettronici (RAEE), al fine di ridurre e scongiurare quanto possibile l’intollerabile fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti ingombranti in città.

Il servizio seguirà le modalità previste per il conferimento al Centro di Raccolta e sarà ripetuto ogni primo e terzo mercoledì del mese, secondo una programmazione annuale, dalle 07.30 alle 11.30. Si rammenta che possono conferire tutti i cittadini privati, residenti in Ventimiglia, in regola con il pagamento della TARI, che si rechino al luogo indicato con mezzo proprio e documento d’identità, alla presenza di un operatore incaricato.



“Il servizio, anche nel 2025, ha continuato a dare i risultati sperati: in totale sono stati circa 600 i cittadini che si sono recati presso i cassoni, consentendo così di raccogliere oltre 37 tonnellate di materiali ingombranti e dispositivi elettronici che altrimenti, in alcuni casi, avrebbero sicuramente portato all’abbandono abusivo – dichiara l’Assessore all’Ambiente e al Ciclo dei Rifiuti, Domenico Calimera. Ho ritenuto opportuno e necessario mantenere il servizio in oggetto e, per venire incontro alle esigenze di organizzazione dei cittadini, ho approntato con gli uffici e con la società Teknoservice una programmazione in grado di coprire tutto il territorio comunale. In generale, ogni mese, i cassoni saranno posizionati una volta in centro e una volta in una frazione, a rotazione. Ricordo in ogni caso che è attivo, parallelamente, il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti, che in questo periodo sta funzionando a pieno regime: è sufficiente contattare Tekoservice al numero verde 800 508 999 per concordare il ritiro al piano strada".

Di seguito il calendario completo:

GENNAIO 2026

7 Gennaio 2026: Via Lamboglia

21 Gennaio 2026: Marina San Giuseppe – Piazza Marconi

FEBBRAIO 2026

04 Febbraio 2026: Via Dante

18 Febbraio 2026: Ventimiglia alta – Piazzale Funtanin



MARZO 2026

04 Marzo 2026: Via Veneto

18 Marzo 2026: Roverino – fronte Civico Cimitero



APRILE 2026

01 Aprile 2026: Marina San Giuseppe - Piazza Marconi

15 Aprile 2026: Via Lamboglia



MAGGIO 2026

06 Maggio 2026: Via Veneto

20 Maggio 2026: Frazione Latte – fronte scuola elementare



GIUGNO 2026

03 Giugno 2026: Ventimiglia alta – Piazzale Funtanin

17 Giugno 2026: Via Dante

LUGLIO 2026

01 Luglio 2026: Via Veneto

15 Luglio 2026: Roverino – fronte Civico Cimitero



AGOSTO 2026

05 Agosto 2026: Marina San Giuseppe - Piazza Marconi

19 Agosto 2026: Via Lamboglia



SETTEMBRE 2026

02 Settembre 2026: Via Veneto

16 Settembre 2026: Frazione Latte – fronte scuola elementare



OTTOBRE 2026

07 Ottobre 2026: Ventimiglia alta – Piazzale Funtanin

21 Ottobre 2026: Via Dante



NOVEMBRE 2026

04 Novembre 2026: Parcheggio Calvo

16 Novembre 2026: Via Lamboglia



DICEMBRE 2026

02 Dicembre 2026: Parcheggio Trucco

16 Dicembre 2026: Via Veneto