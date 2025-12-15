Al Museo Bicknell di Bordighera Natale tra storia e cultura con il nuovo libro di Alessandro Carassale

Il Museo Bicknell di Bordighera si prepara a celebrare le festività natalizie con un significativo appuntamento culturale dedicato alla storia del territorio. Venerdì alle 16 l’Istituto Internazionale di Studi Liguri invita la cittadinanza, i soci e gli amici del Museo al tradizionale scambio degli auguri di Natale.

L’incontro sarà arricchito dalla presentazione del nuovo volume dello storico bordigotto Alessandro Carassale, intitolato L’olio per Genova. Reti di approvvigionamento e istituzioni annonarie nel XVIII secolo, pubblicato nei “Quaderni della Società Ligure di Storia Patria”. L’opera propone un approfondito studio sulla produzione e sul commercio dell’olio nel Settecento, analizzando le reti economiche e le istituzioni che regolavano l’approvvigionamento della Repubblica di Genova.

Al termine della presentazione è previsto un momento conviviale con un brindisi augurale, alla presenza dei Soci e degli Amici dell’Istituto e del Museo. All’evento parteciperà anche il Presidente dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, prof. Giovanni Mennella.

Un’occasione per unire gli auguri natalizi alla valorizzazione della storia e delle tradizioni del territorio ligure.