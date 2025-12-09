Ventimiglia: il Teatro Comunale ospita "Io sono Gio", carico di significato che intreccia memoria storica e linguaggio scenico contemporaneo

Giovedì 11 dicembre il Teatro Comunale di Ventimiglia ospiterà il debutto dello spettacolo teatrale IO SONO GIO, un’opera intensa e carica di significato che intreccia memoria storica e linguaggio scenico contemporaneo. L’appuntamento prevede una doppia replica: al mattino, una matinée dedicata agli studenti delle Scuole Superiori e delle Terze Medie; in serata, alle 21, lo spettacolo sarà offerto dal Comune di Ventimiglia alla cittadinanza.

Protagonista e Actor Coach è l’attore Gianmaria Martini, ligure da parte di padre e volto noto del cinema e delle serie televisive. Tra le sue esperienze figurano titoli come Race for Glory – Audi vs Lancia, Roma Blues, Non mi Lasciare, 1992, 1993, Blanca e Non Uccidere. Martini continua a perfezionare la sua formazione sotto la guida di Paolo Antonio Simioni, attore, regista e fondatore del gruppo teatrale di ricerca EUACT di Genova, conosciuto anche per il ruolo del Dottor Marconi in Inferno di Ron Howard e per numerose produzioni internazionali. Simioni ha contribuito alla realizzazione dello spettacolo con consulenze drammaturgiche, affiancando Amanda Fagiani, attrice e autrice del testo.

Il progetto nasce nel 2021 da un’idea di Amanda Fagiani e Claudio Restelli e, dopo quattro anni di lavoro, sostegno e collaborazione di diverse figure professionali, giunge ora al debutto. IO SONO GIO è ispirato al romanzo Il Soldato Dimenticato di Claudio Restelli, pubblicato da Leucotea Edizioni di Sanremo, che racconta la vera storia di Giovanni Battista Faraldi, giovane di Perallo (Imperia) caduto durante la Grande Guerra. Lo spettacolo è dedicato a lui e a tutti coloro che hanno subito le ingiustizie della guerra, con l’intento di mantenere viva la memoria: “Per non dimenticare”.

Il cast vede in scena Gianmaria Martini, Amanda Fagiani, Sergio Giovannini e Daniel Siccardi. La drammaturgia è firmata da Amanda Fagiani, con consulenze di Paolo Antonio Simioni. L’assistenza registica è affidata a Giulia Nemiz e Lorenzo Ulgastri, la scenografia a Delia Colaninno, il light design a Pietro Zanella. I costumi e la consulenza storica sono curati dall’Associazione Trois Piquets – Gruppo Storico Reali Carabinieri di Podgora, mentre il service audio e luci è di Lorenzo Devoto. La grafica porta la firma di Sergio Giovannini.

IO SONO GIO si annuncia come un’opera di grande emotiva, capace di unire ricerca storica, impegno civile e forza teatrale, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione collettiva sulla memoria e sul valore della vita.