Costarainera, cresce la Farmacia Internazionale

Il periodo natalizio porta con sé importanti novità alla Farmacia Internazionale di Costarainera , che quest’anno dedica particolare attenzione al mondo della cosmesi e dei regali, grazie a un reparto completamente rinnovato e all’arrivo di una nuova figura specializzata nella cura della pelle.

Tra le proposte più apprezzate figurano le creme personalizzate della farmacia, note per l’eccellente rapporto qualità-prezzo, affiancate da una selezione dei migliori marchi del settore. Per accompagnare i clienti nella scelta delle idee regalo, è sempre disponibile anche un servizio di analisi microscopica della pelle, utile per individuare le esigenze specifiche e orientare un consiglio davvero personalizzato.

In vista delle festività, la farmacia lancia inoltre una promozione speciale: con l’acquisto di due prodotti di cosmesi si riceve un massaggio viso in omaggio, un’iniziativa pensata per far conoscere il nuovo servizio estetico e offrire un momento di benessere perfetto da regalare o regalarsi.

Ma la crescita della Farmacia Internazionale non riguarda solo la bellezza. Negli ultimi anni la struttura è diventata un punto di riferimento per la salute di tutta la vallata tra San Lorenzo al Mare e Santo Stefano al Mare, grazie alla disponibilità continua di Holter cardiaci, pretori ed elettrocardiogrammi.

La farmacia, situata lungo la strada statale tra Imperia e Sanremo, è facilmente raggiungibile grazie all’ampio parcheggio, ideale per chi si trova a passare sull’Aurelia e desidera un punto di riferimento rapido e affidabile. Molto apprezzato anche il servizio di ordine tramite WhatsApp, che consente di prenotare i prodotti e ritirarli al volo, senza attese.

Attenzione particolare anche alle famiglie: i pannolini quadripacco Pampers Baby Dry e Progressi sono proposti al prezzo più basso del mercato, una vera opportunità per le mamme e i papà che vogliono risparmiare mantenendo alta la qualità.

Con un mix di innovazione, professionalità e nuovi servizi dedicati al benessere, la Farmacia Internazionale di Costarainera si conferma una realtà in continua evoluzione, capace di rispondere alle esigenze di tutta la comunità, soprattutto in vista di questo Natale.

Info utili

Farmacia Internazionale di Costarainera – Via Aurelia 2c, Costarainera (IM)

– Via Aurelia 2c, Costarainera (IM) Aperta tutti i giorni 8:30-13:00 15:30-19:30

Ordina su WhatsApp e ritira al volo: 351-3004590

351-3004590 Tel: 0183-92998

0183-92998 Seguici su Facebook e Instagram @farmaciacostarainera



