Mulattiera Solaro–Foce in grave stato di degrado: percorso instabile e pericoloso per residenti e turisti (Foto)

Preoccupazione crescente per lo stato di grave deterioramento della mulattiera che collega Solaro alla Foce, conosciuta come Strada Marinuzzi. In particolare, il tratto centrale del percorso versa in condizioni di estrema instabilità, risultando ormai francamente pericoloso per chiunque lo percorra. La situazione è ben nota ai residenti della zona, ma coinvolge quotidianamente anche numerosi turisti, soprattutto gli ospiti dell’albergo situato nei pressi di Strada Solaro, che utilizzano regolarmente la mulattiera per raggiungere la Foce. Un flusso costante di pedoni che, di fatto, si muove su un tracciato compromesso, esposto a rischi concreti.

Durante le recenti piogge intense, il pericolo si è fatto ancora più evidente: sassi e detriti si staccano dal versante e rotolano a valle a velocità allarmante, creando una minaccia reale per l’incolumità delle persone. Episodi che, secondo diverse segnalazioni, si ripetono ormai con preoccupante frequenza. A peggiorare ulteriormente la situazione è l’assenza di un’adeguata illuminazione notturna. Su un percorso già malridotto, la scarsa visibilità rende ancora più difficoltosa e rischiosa la percorrenza serale e notturna, aumentando le probabilità di cadute, incidenti o incontri improvvisi con detriti in movimento.

Le immagini allegate alle segnalazioni parlano chiaro e documentano una situazione che non può più essere ignorata. Da più parti si chiede un intervento urgente di messa in sicurezza: consolidamento del tracciato, rimozione dei materiali instabili, miglioramento del drenaggio delle acque piovane e installazione di un’illuminazione adeguata. La mulattiera Solaro–Foce non è soltanto un collegamento viario, ma rappresenta un passaggio fondamentale per la mobilità quotidiana e per l’accoglienza turistica. Continuare a rimandare interventi strutturali significa esporsi al rischio che prima o poi si verifichi un incidente grave.

Ora si attende una risposta concreta da parte delle autorità competenti, affinché la sicurezza di residenti e visitatori venga finalmente posta al centro delle priorità.