Incontro istituzionale tra il Prefetto di Imperia e il Prefetto delle Alpi Marittime: rafforzata la cooperazione transfrontaliera

Si è svolto oggi, al Palazzo del Governo di Imperia, un incontro istituzionale tra il Prefetto di Imperia, Antonio Giaccari, e il Prefetto delle Alpi Marittime, Laurent Hottiaux. Al momento del saluto ufficiale erano presenti il Presidente della Provincia di Imperia, On. Claudio Scajola, la Directrice de Cabinet du Préfet des Alpes-Maritimes, Aurélie Lebourgois, il Viceprefetto Vicario di Imperia, Rosa Abussi, il Capo di Gabinetto della Prefettura di Imperia, Federica Bellofatto, insieme agli altri dirigenti della Prefettura.

A seguire si è tenuta una riunione operativa a cui hanno partecipato il Questore Andrea Nicola Lo Iacono, i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, colonnelli Simone Martano e Omar Salvini, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, ing. Amedeo Pappalardo, il Comandante della Capitaneria di Porto, C.F. Luigi Cuciniello, il dirigente del Settore di Ventimiglia della Polizia di Frontiera, Martino Santacroce, il dirigente del Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana, Matteo Cuppone, e il dirigente della Polizia Stradale di Imperia, Pino Fusco.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto sui temi di interesse comune legati alla cooperazione transfrontaliera tra la provincia di Imperia e il dipartimento delle Alpi Marittime, con particolare attenzione alla sicurezza pubblica, ai servizi di soccorso e alla gestione dei flussi migratori. Nel corso della riunione è stata confermata la piena operatività e la forte sinergia tra le articolazioni congiunte delle Forze di Polizia italiane e francesi, sia nello scambio di informazioni sia nelle attività di vigilanza e presidio dei valichi di frontiera.

La giornata si è conclusa con una visita del Prefetto Giaccari e del Prefetto Hottiaux a Ventimiglia, con tappe alla Chiesa di San Michele Arcangelo e al Museo Archeologico “Girolamo Rossi” all’interno del Forte dell’Annunziata, luoghi simbolo della storia e dell’identità del territorio di confine tra Italia e Francia.