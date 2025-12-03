Sanremo – Villaggio dei Fiori: sold out il 5 dicembre per la cena dedicata alla Valtellina con gli chef del Gruppo Smart Family Hotel di Brunate (CO)

Tutto esaurito per la cena del 5 dicembre al Villaggio dei Fiori: un evento dedicato ai sapori della montagna, firmato dagli chef del Villaggio dei Fiori e del Gruppo Smart Family Hotel di Brunate (CO) e arricchito dal racconto enogastronomico di Claudio Porchia.

Prosegue così con successo la rassegna gastronomica del Villaggio dei Fiori, che propone appuntamenti capaci di intrecciare gusto, narrazione e cultura del territorio, trasformando ogni incontro in un vero viaggio sensoriale.

I menù, curati dagli chef Flavio Ottonello e Sergio Sartor, saranno accompagnati dagli interventi del giornalista e divulgatore enogastronomico Claudio Porchia, che guiderà il pubblico tra curiosità, aneddoti e tradizioni, rendendo ogni serata un’esperienza da assaporare con tutti i sensi.

Questo il programma

Venerdì 5 dicembre – Serata Valtellinese (ore 20.00) In collaborazione con gli chef del Gruppo Smart Family Hotel di Brunate (CO), il Villaggio dei Fiori dedica una serata ai sapori autentici delle Alpi. Un percorso gastronomico che rende omaggio alla cucina valtellinese più genuina.

Il menù prevede:

• Sciatt valtellinesi, frittelle croccanti di formaggio su cicorino

• Crocchette di taroz, piatto tipico con patate, fagiolini e formaggio

• Pizzoccheri della tradizione, con verze, patate e formaggio fuso

• Ganassino con polenta taragna, sapori robusti e autentici di montagna

• Torta di limone e polenta, un dolce rustico e profumato

Costo: 35 € a persona (bevande escluse)

Venerdì 12 dicembre – Serata Bagna Cauda

Una cena dedicata alla tradizione piemontese più autentica: Bagna Cauda con verdure di stagione, Pasta Reale in brodo e Bunet, il classico dolce del Nord-Ovest.

Costo: 35 € (bevande escluse)

Venerdì 23 gennaio – Serata del Riso

Una serata interamente dedicata al Carnaroli Selezione Isos, protagonista dall’antipasto al dessert in un percorso che esalta la sua versatilità e qualità.

Costo: 35 € (bevande escluse)

Il ristorante è aperto a tutti, non solo agli ospiti della struttura.

Info e prenotazioni: 380 8686215

Villaggio dei Fiori – Via Tiro a Volo 3, Sanremo

Mail: info@villaggiodeifiori.it – Sito: www.villaggiodeifiori.it