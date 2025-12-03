Sanremo: inclusione e accessibilità, il nuovo volto del museo civico per la “Giornata internazionale delle persone con disabilità” (Foto)

“Abbiamo trasformato il museo civico in un vero bene comune, uno spazio educativo aperto a tutti, dove la cultura dell’inclusione e dell’accessibilità trova finalmente piena espressione. Oggi il museo è un luogo accogliente e fruibile anche da chi presenta diverse abilità sensoriali, cognitive o motorie. Desidero ringraziare tutte le persone che, con impegno e dedizione, hanno contribuito a rendere possibile questo importante traguardo”.

Così l’assessore alla cultura questa mattina durante la presentazione del progetto “Sanremo accessibile”, realizzato in occasione della “Giornata internazionale delle persone con disabilità” che ricorre oggi, 3 dicembre

In collaborazione con FORMEDIL e UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti), al museo civico sono stati realizzati percorsi privi di barriere architettoniche, eventi e nuova cartellonistica per favorire la comprensione di persone con difficoltà comunicative, cognitive e sensoriali e con supporti tattili.

La mattinata è proseguita con visite guidate inclusive ad alcune sale del museo archeologico (con il dottor Luigi Di Francescantonio), alle sale Rubino (dottoressa Chiara Tonet coadiuvata dai giovani allievi della scuola Formedil), nonché alla mostra dei disegni di Libereso Guglielmi (a cura della figlia Tanya Guglielmi, coadiuvata dai giovani allievi della scuola Formedil).

Questo pomeriggio, alle 15, è prevista “La vibrazione del colore”, performance inclusiva in piazza Nota con nastri tesi dai partecipanti che vibrano nello spazio, disegnando nuove geometrie e trasformando la piazza in una trama viva di connessioni (in caso di pioggia si svolgerà nelle sale del museo).

Per tutta la giornata, in una delle due sale dedicate a Rubino, breve presentazione multimediale della produzione dell’artista sanremese con un riquadro con interprete LIS (Lingua dei Segni Italiana) in simultanea.

Le iniziative continueranno grazie all’assessorato ai servizi sociali guidato dal vicesindaco Fulvio Fellegara, con un incontro venerdì 5 dicembre, a Palazzo Bellevue, dedicato alla figura dell’amministratore di sostegno (L. 6/2004), organizzato in collaborazione con ASL 1.

La giornata proseguirà con l’intervento della cooperativa sociale Jobel che esporrà le attività a carattere sociale svolte in favore dei minori disabili del territorio.

Martedì 9 dicembre, infine, si terrà il secondo Tavolo Permanente della Disabilità in plenaria, durante il quale verranno esposti gli avanzamenti dei singoli progetti e verranno condivisi gli interventi attivi per la linea "PNRR Investimento 1.2 percorsi di autonomia" abitativa, formativa e lavorativa per le persone con disabilità.

Tali attività saranno implementate nei locali del bar di Casa Serena, dove verrà realizzato un piccolo bistrot, progetto sviluppato attraverso la co-progettazione con il Terzo Settore.

La “Giornata internazionale delle persone con disabilità” è stata istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1992 con l’intento di promuovere la piena inclusione, la tutela dei diritti e la valorizzazione della dignità delle persone con disabilità in ogni ambito della società.