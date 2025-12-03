San Lorenzo al Mare: venerdì riapre l’Hotel Riviera dei Fiori menu gourmet e nuove esperienze dedicate al benessere fisico e psicologico

L’attesa è finita: dopo un breve periodo di manutenzione, l’Hotel Riviera dei Fiori è pronto a riaccogliere i suoi ospiti da venerdì 5 dicembre, con una grande riapertura che coincide con il ponte dell’Immacolata e che profuma già di Natale sul mare. Sarà un inizio di dicembre speciale, un dolce preludio alle Feste, immersi nella luce calda del Ponente Ligure e nel fascino della baia di San Lorenzo al Mare, dove il ritmo lento delle onde accompagna la voglia di relax, gusto e serenità.

L’atmosfera dell’hotel si vestirà di luci, profumi e sapori natalizi, offrendo agli ospiti una vacanza che unisce mare e magia, ideale per chi desidera staccare la spina e ritrovare il piacere delle piccole cose: una colazione con vista sull’azzurro, una passeggiata lungo la pista ciclabile costiera o una cena gourmet firmata dagli chef del Riviera dei Fiori. Per le feste di Natale e Capodanno, il ristorante Le Camelie proporrà menù d’autore che valorizzano la tradizione e le eccellenze del territorio: dal risotto ai carciofi all’ombrina arrostita con riso orientale e mini panettone con crema al mascarpone per la Vigilia, fino al risotto con bisque di gamberi, ravioli all’anatra con burro e timo, spigola con crema di sedano rapa e costine di agnello con patate dolci per la notte di San Silvestro, dove non mancherà il tradizionale brindisi di mezzanotte con cotechino e lenticchie.

Accanto alle proposte gourmet, l’Hotel Riviera dei Fiori continua a distinguersi per la sua attenzione al benessere e alla cura della persona. L’anno in corso si è arricchito di nuovi momenti di condivisione e ispirazione, come l’aperitivo con il neurologo Carlo Serrati, che ha affascinato gli ospiti con un incontro dedicato ai segreti della mente e alla connessione tra salute, emozioni e qualità della vita. Un evento che ha riscosso grande partecipazione e che diventerà il punto di partenza per un nuovo ciclo di incontri nel 2026, curato dallo stesso Professor Serrati, dedicato alla divulgazione, alla salute e al benessere psicofisico: un dialogo aperto tra scienza e quotidianità, perfettamente in linea con la filosofia dell’hotel, che unisce ospitalità, cultura e armonia interiore.