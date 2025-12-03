Musica inclusiva al Liceo Cassini: Armonia Universale e Valore Educativo del Progetto SIAE

La Redazione LCM del Liceo G.D. Cassini ha inviato quattro giovani giornalisti, Giulia Boeri, Lorenzo Calcagno, Tommaso Oreggia e Gioele D’Alba, ad assistere al momento conclusivo del progetto SIAE “Nuova musica per tutti”, che ha coinvolto gli studenti dell’indirizzo musicale del Liceo, presso il Cinema Teatro Centrale di Sanremo. Ecco il loro racconto.

Il 3 dicembre, il Liceo Musicale G.D. Cassini di Sanremo ha collaborato a un evento culturale di profonda rilevanza: un concerto che ha celebrato la musica come linguaggio trasversale e universale per l'inclusione. Questa performance non è stata solo un'esecuzione artistica, ma un manifesto concreto della capacità della musica di trascendere le differenze, unendo studenti normodotati e con disabilità in un'unica e complessa armonia.

L'iniziativa si è svolta nell'ambito di un significativo progetto SIAE, promosso con lungimiranza dalla dirigente Mara Ferrero e coordinato dai professori Flora e Chiarulli, con la partecipazione attiva di tutto il corpo docente del Liceo Musicale.

Questo progetto incarna il valore pedagogico della musica, inteso come catalizzatore di consapevolezza di sé e dell'altro. La pratica musicale congiunta richiede e sviluppa infatti:

L'ascolto reciproco: essenziale non solo per l'esecuzione del brano, ma per la sintonizzazione emotiva e relazionale tra i partecipanti.

La cooperazione strutturata: ogni musicista, indipendentemente dalla propria abilità, è chiamato a contribuire con la propria parte, trasformando la diversità dei talenti in una forza coesiva.

L'abbattimento delle barriere: l'obiettivo comune di creare bellezza sonora annulla i pregiudizi e le percezioni di ostacolo legate alla disabilità o alle difficoltà individuali, promuovendo un ambiente in cui le differenze arricchiscono l'esperienza collettiva.

L'evento ha raggiunto un elevato livello di prestigio grazie alla straordinaria sinergia tra gli allievi delle classi 1M, 2M, 3M, 4M e l'Orchestra Sinfonica di Sanremo. L'esecuzione di un brano originale, appositamente composto dal Maestro Francesco Vitucci, ha rappresentato il culmine di un percorso didattico mirato alla creatività inclusiva.

La collaborazione con un'istituzione professionale come l'Orchestra Sinfonica di Sanremo ha elevato il livello dell'esperienza formativa, dimostrando che la musica non è solo un'arte, ma un potente strumento sociale e civico. Essa rafforza il senso di comunità scolastica e proietta la comunità scolastica come un modello di eccellenza inclusiva.

Iniziative come questa, sostenute dal finanziamento SIAE, confermano il ruolo cruciale dell'Istituto nel sostenere esperienze educative che valorizzano il talento, uniscono diverse generazioni e celebrano la diversità come risorsa fondamentale per la crescita collettiva. La musica, in questo contesto, si afferma come il linguaggio dell'armonia universale, capace di trasformare le barriere in duraturi ponti relazionali e creativi.



