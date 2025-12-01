Sanremo: “Giò delle stelle” tra musica, teatro e letture d’autore al Teatro Ariston (Foto)

Nella suggestiva sala Incontri del Teatro Ariston di Sanremo si è svolta la presentazione di “Giò delle stelle” (Armando de Nigri Editore), il nuovo libro di Marzia Taruffi.

L’evento, arricchito da musica, teatro e letture d’autore, è stato organizzato dall’associazione Esprit Sanremo Perinaldo e De la Cote, in collaborazione con il Comune di Perinaldo e l’Unesco Sanremo, sotto l’egida del Comitato nazionale per le celebrazioni di Giovanni Domenico Cassini nel IV centenario dalla nascita.

La serata ha visto la partecipazione di numerose autorità e personalità del mondo culturale e istituzionale: l’assessore alla cultura del Comune di Sanremo avv. Enza Dedali, il sindaco di Perinaldo Francesco Guglielmi, il consigliere del Cda del Casinò dott.ssa Sonia Balestra, il presidente dell’Unesco Sanremo ing. Ciro Esse, la vicedirigente del Liceo Cassini prof.ssa Stefania Sandra, il vicesindaco di Perinaldo Alessandra Ragalzi, l’assessore ing. Alberto Passerone e il consigliere delegato alla cultura dott. Marco Mauro. Le parti musicali sono state curate dal prof. Claudio Iezzi insieme agli studenti del Laboratorio Teatrale del Liceo Cassini, protagonisti di un momento artistico che ha unito parola e musica.

Durante la serata, l’assessore Dedali e il sindaco Guglielmi hanno consegnato la medaglia del 400esimo cassiniano all’attore Oreste Valente, premiato per la sua intensa interpretazione di Giovanni Domenico Cassini nella pièce “Giò mago delle stelle”, rappresentata nei mesi scorsi a Sanremo, Perinaldo e Nizza. Visibilmente emozionato, Valente ha ringraziato il pubblico e gli organizzatori sottolineando la gioia di aver dato vita a un personaggio così significativo e di aver condiviso il percorso con i giovani attori del Liceo Cassini.

Il consigliere del Casinò Sonia Balestra, insieme al consigliere Marco Mauro, ha invece consegnato la medaglia casiniana alla professoressa Stefania Sandra e al Liceo Cassini, riconoscendo il valore del lavoro svolto con gli studenti.

Marzia Taruffi, autrice del volume, ha ringraziato il Direttivo e i soci di Esprit, Carla e Walter Vachino, e il pubblico presente, sottolineando come “Giò delle stelle” sia al tempo stesso prequel e sequel di quanto accade a teatro, contestualizzando l’arrivo di Cassini a Sanremo prima di raggiungere la sua Perinaldo. Il libro intreccia rigore storico e narrazione poetica, restituendo l’attualità di un uomo che seppe trasformare la sete di conoscenza in visione universale.

Attraverso racconti e riflessioni, l’opera porta il lettore dentro i pensieri e i ricordi di Cassini, tra mari attraversati e cieli scrutati, mostrando l’umanità di uno scienziato che fu anche figlio, marito e viaggiatore. La prefazione di Marco Mauro sottolinea l’importanza del 2025 come anno del quattrocentesimo anniversario della nascita di Cassini, celebrato in tutta Europa con convegni e iniziative culturali.

La scrittura di Marzia Taruffi, giornalista e saggista, responsabile dell’ufficio stampa e cultura del Casinò di Sanremo, si distingue per uno stile quasi cinematografico, capace di trasformare la lettura in esperienza sensoriale. “Giò delle stelle” diventa così un viaggio che unisce epoche e linguaggi, un omaggio al grande astronomo perinaldese che ancora oggi, attraverso il cielo, ci ricorda chi siamo.