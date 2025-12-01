Mercato immobiliare e calcio: la doppia scommessa di Luigi Barisciani

Abbiamo incontrato il Dott. Luigi Barisciani, Amministratore Unico di Immobiliare Sara e Presidente dell'Argentina Taggia Levá. Il dirigente ha delineato la sua visione sul mercato immobiliare di Taggia e le prossime tappe per la società sportiva.

Prezzi e tendenze

Dott. Luigi Barisciani, qual è la sua opinione sul mercato immobiliare di Taggia e dintorni?

"Il prezzo medio degli immobili a Taggia si attesta intorno ai 2.822 euro al metro quadro per le vendite, con un aumento del 4,79% rispetto allo scorso anno. Gli affitti, invece, hanno raggiunto un prezzo medio di 11,26 euro al mese per metro quadro, con una lieve diminuzione del 4,74% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Queste cifre dimostrano una sostanziale stabilità del mercato, con una tendenza positiva per le vendite".

Zone più ricercate

"La zona più ricercata di Taggia è senza dubbio Arma di Taggia, con oltre 388 annunci immobiliari tra affitto e vendita. I prezzi medi degli appartamenti in questa zona sono di circa 3.350 euro al metro quadro per le vendite e 10,8 euro al mese per metro quadro per gli affitti. Altre zone di interesse includono il centro storico di Taggia e le zone costiere limitrofe, come Riva Ligure e Santo Stefano al Mare, che stanno registrando una forte crescita. La Valle Argentina, infine, sta diventando sempre più una meta ambita per gli investimenti immobiliari da parte di stranieri".

Il Gruppo Immobiliare Sara

"Il Gruppo Immobiliare Sara è presente sul territorio con tre filiali strategicamente posizionate a Taggia, Arma e zona Levá. Questa presenza capillare ci consente di offrire ai nostri clienti un servizio personalizzato e di alta qualità, grazie alla nostra conoscenza approfondita del mercato locale e alle nostre competenze professionali".

Il supporto alla Società Sportiva Argentina

"Come Gruppo Immobiliare Sara, siamo orgogliosi di essere il main sponsor della Società Sportiva Argentina Taggia Levá. Il nostro impegno è stato fondamentale per permettere alla società di proseguire la sua attività e di migliorare il campo sportivo Ezio Sclavi. Questo garantisce ai nostri atleti le migliori condizioni possibili; mentre le famiglie dei nostri bambini possono finalmente accedere ad una struttura sportiva pulita e a norma di legge. Siamo convinti che il nostro sostegno sia stato fondamentale per il successo della società e continuiamo a lavorare insieme per raggiungere nuovi obiettivi".

Un progetto comune

"Lo Studio Immobiliare Sara e la Società Sportiva Argentina Taggia Levá sono accomunati da un progetto fatto di stabilità, coraggio e continuità. Vogliamo costruire un'identità, un modello che possa rappresentare i valori di Taggia e della sua comunità. Crediamo che lo sport e l'impegno sociale siano fondamentali per la crescita e lo sviluppo della nostra città e per questo continuiamo a lavorare insieme per raggiungere nuovi traguardi".

Politica e impegno sociale

"Mi è stato chiesto da più parti di considerare un mio coinvolgimento in politica, ma al momento non rientra nei miei piani personali. Sono molto impegnato con le mie aziende e credo che nella vita, se si decide di fare qualcosa, bisogna farlo bene, oppure è meglio non farlo. La mia priorità è il Gruppo Immobiliare Sara e la Società Sportiva Argentina Taggia Levá, e continuerò a lavorare per il loro successo e per il bene della nostra comunità".

Prospettive future

"Il mercato immobiliare di Taggia sembra destinato a continuare la sua crescita, grazie alla sua posizione strategica e alla bellezza della zona. La domanda di immobili di alta qualità e la crescente attenzione per le zone costiere e turistiche fanno ben sperare per il futuro del mercato immobiliare taggese. Per quanto riguarda la società sportiva, siamo fiduciosi che il nostro impegno e il nostro sostegno possano portare a nuovi successi e a una maggiore visibilità per la nostra città".

Speriamo che questa intervista vi sia stata utile per comprendere meglio il mercato immobiliare di Taggia e dintorni, nonché le prospettive future per la società sportiva Argentina Taggia Levá. Se avete altre domande o necessitate di ulteriori informazioni, non esitate a contattarci.

Contatti

Gruppo Immobiliare Sara

Telefono: 333.1872170 0184.631644

Indirizzo: Via Roma 10 - Taggia

Email: studiosara.taggia@gmail.com