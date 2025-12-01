Confcommercio Imperia festeggia 80 anni: Regione Liguria rinnova il sostegno al commercio tra infrastrutture e nuove sfide economiche

"Abbiamo il dovere di investire nelle infrastrutture per collegare meglio la Liguria con il resto del Paese e del mondo. Gli 80 anni di Confcommercio ci ricordano quante persone e quante famiglie abbiano vissuto grazie al commercio, e quanto questo settore sia fondamentale per l’economia del territorio".

Con queste parole il presidente della Regione Liguria Marco Bucci è intervenuto in occasione degli 80 anni di attività di Confcommercio Imperia, celebrati nell’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia.

Al talk sull’evoluzione economica e sociale della provincia di Imperia (1945–2025) sono intervenuti inoltre il vicepresidente Alessandro Piana, gli assessori regionali Marco Scajola e Luca Lombardi, e il consigliere delegato al Commercio Alessio Piana.

"La Liguria ha una tradizione commerciale antica legata al mare - prosegue Bucci - e oggi dobbiamo affrontare nuove sfide, innanzitutto quelle infrastrutturali, e poi il sostegno concreto ai commercianti. Per esempio, nei comuni sotto i 2.500 abitanti abbiamo introdotto un bando che paga affitto e spese di gestione per cinque anni a chi apre o mantiene un negozio nei borghi, perché il commercio è parte essenziale della qualità della vita. Commercio e turismo per noi sono una coppia vincente pertanto serve una rete efficiente per farli crescere insieme".

"C’è anche la sfida dei nuovi modi di acquistare - aggiunge il presidente Bucci - le istituzioni sono qui per supportare gli operatori e aiutarli a sperimentare modelli che vadano oltre la grande distribuzione e persino oltre l’e-commerce tradizionale. Stiamo inoltre lavorando insieme al Ministero anche sull’autostrada del mare che permetta di spostare merci e persone via mare alleggerendo il traffico sulla nostra regione".