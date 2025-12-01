Bordighera: chiusura temporanea dello sportello di Stato Civile

Martedì 2 dicembre 2025 lo sportello dell’Ufficio di Stato Civile resterà chiuso al pubblico. La sospensione del servizio si rende necessaria per consentire il passaggio degli archivi al nuovo sistema di Anagrafe Nazionale di Stato Civile (ANSC), piattaforma digitale che uniformerà e semplificherà la gestione dei dati anagrafici a livello nazionale.
Durante la giornata di chiusura, gli utenti che avessero necessità di contattare con urgenza l’ufficio sono invitati a inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo statocivile@bordighera.it, indicando i propri riferimenti per poter essere ricontattati dal personale.
L’Amministrazione comunale sottolinea come l’adeguamento al nuovo sistema rappresenti un passo importante verso una gestione più moderna ed efficiente dei servizi anagrafici, con l’obiettivo di garantire maggiore rapidità e precisione nelle pratiche future.