Sanremo, Mager critica la candidatura di Cassini alle elezioni provinciali: “Mancata comunicazione, serve rispetto per la squadra”

“Sono venuto a conoscenza tramite gli organi di stampa della candidatura di un componente della mia Amministrazione alle prossime elezioni provinciali. Ritengo doveroso precisare che questo non è il metodo corretto per affrontare passaggi istituzionali di tale rilevanza. Una comunicazione preventiva e diretta sarebbe stata non solo opportuna ma necessaria, sia per rispetto delle procedure interne sia per la correttezza dei rapporti che devono caratterizzare il lavoro di una squadra di governo", lo dichiara il sindaco Alessandro Mager a poche ore dall’annuncio in conferenza stampa della candidatura del consigliere comunale Marco Cassini alle elezioni provinciali nella lista del PD.

Il sindaco, rientrato ieri sera da Malta dove si trovava in visita istituzionale per la partecipazione al Mediterranean Tourism Forum, spiega che, al di là del merito e dell'opportunità della candidatura, "sarebbe stata corretta una comunicazione preventiva, a me e alla maggioranza, come del resto avevo fatto io alla vigilia della mia candidatura” e fa sapere di aver convocato i rappresentanti locali del partito per un confronto a stretto giro che si auspica chiarificatore.