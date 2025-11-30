Sanremo: la Ecozetto Riciclo chiude due giorni per adeguamenti normativi

La ditta Ecozetto Riciclo srl, una delle poche imprese autorizzate in provincia per il trattamento e riciclaggio di materiale inerte da demolizione, ha comunicato la sospensione delle attività nei giorni di lunedì 1 e martedì 2 dicembre 2025. La chiusura temporanea è dovuta agli adeguamenti richiesti dal DM 127/2024, entrato in vigore a marzo, che impone modifiche formali alle procedure di trattamento dei rifiuti. L’azienda ha avviato il percorso di conformità e attende ora l’approvazione definitiva da parte della Provincia di Imperia.

“Confidiamo che l’iter si concluda nei prossimi giorni – spiegano dall’azienda – così da poter riaprire con una nuova autorizzazione che ci permetterà di trasformare i rifiuti inerti in materiale certificato CE, conforme alle norme UNI e utilizzabile in diversi settori dell’edilizia”. La società ricorda che l’utilizzo di materiale certificato è obbligatorio per il 70% nelle opere pubbliche e sottolinea la volontà di continuare a garantire un servizio efficiente e di qualità per imprese, artigiani e privati.