Sanremo, rovinosa caduta in piazza Eroi Sanremesi: donna trasportata in ospedale

Momenti di apprensione questa mattina in piazza Eroi Sanremesi, nei pressi della piazzetta dedicata a S.A. Carli. Una donna, mentre attraversava la strada, è inciampata nelle catene che delimitano l’area ed è caduta rovinosamente a terra, battendo violentemente il capo.

La scena è stata subito notata dagli agenti della Polizia Locale, presenti per garantire l’ordine pubblico durante il mercato, che insieme ad alcuni passanti hanno prestato i primi soccorsi. La donna, che perdeva copiosamente sangue dal volto, è stata assistita fino all’arrivo dell’ambulanza, prontamente richiesta per il trasporto in ospedale.