Sanremo è il centro d'Italia per il gioco, ma quali sono le abitudini dei cittadini?

Sanremo è una città più che abituata ai tavoli verdi e alle luci in sala, ma negli ultimi anni il gioco si è spostato anche in digitale, tra casino online e videogames. Non c'è più tanta differenza tra PC e smartphone, tutti i dispositivi ormai permettono di accedere alle principali piattaforme d'intrattenimento, basta avere una buona connessione.

Spesa online in Liguria per il gioco: il digitale prende il sopravvento

Sanremo è una delle quattro case da gioco storiche in Italia, così come Venezia, Saint-Vincent e Campione. È chiaro che chi vuole provare un'esperienza unica va ancora nelle sale fisiche per vivere quel fascino che ricorda un po' Las Vegas. Però, il trend è cambiato. In ottobre, il Casinò ha registrato 14500 ingressi e 4,8 milioni di euro di guadagni mensili. In un anno, il totale è di circa 49 milioni, con quasi 200 mila presenze. Quindi, possiamo dire che le sale sono ancora vive e che i tornei e i calendari mantengono acceso l'interesse anche fuori stagione. Però, se guardiamo la spesa totale per il gioco, in Liguria, siamo intorno ai 3,675 miliardi di euro, di cui 2,170 provengono dall'online. Solo 1,505 miliardi dal canale fisico. Questo significa che il digitale è più frequentato.

Tra sala e smartphone: quando, dove e perché si gioca a Sanremo

Allora, da una parte c'è l'esperienza sociale di recarsi nelle sale per assaporare i giochi tradizionali e l'effetto comunità che solo un casinò reale può dare. Dall'altro lato, però, c'è il gioco online che ha molti vantaggi perché è più rapido, è sempre disponibile ed è accessibile in qualsiasi momento. Poi, i cataloghi sono ben aggiornati e ci sono anche i giochi live che riescono a ricreare l'atmosfera di un casinò fisico. Diciamo che il digitale si sposa meglio con le esigenze della vita moderna. Per esempio, puoi informarti sul metodo roulette e poi accedere in pochi secondi per testarlo online, tutto questo senza nemmeno muoverti da divano di casa tua.

Roulette, slot e scommesse: cosa scelgono i sanremesi tra tradizione e digitale

In sala, le slot fanno ancora la maggior parte degli incassi, mentre i giochi tradizionali mantengono il loro pubblico affezionato. Nel 2024, per esempio, il Casinò ha chiuso con 51,8 milioni di incassi totali, di cui 38,9 milioni dalle slot e 12,8 dai giochi tradizionali. Online, invece, la preferenza si allarga anche alle scommesse e al poker, che si alternano a seconda del momento e dell'offerta settimanale. In Liguria, la superiorità del canale digital sui volumi 2024 conferma che, per molti, il tempo di gioco è diventato modulare: qualche giro alle slot in pausa, una roulette in live streaming la sera e una schedina rapida nel weekend sportivo. Nel complesso, la spesa telematica regionale supera quella terrestre, questo significa che il gioco via app e browser ormai fa parte della quotidianità ed è stato normalizzato. Quindi, a Sanremo c'è solo l'imbarazzo della scelta, certo se ti trovi in zona un giretto al casinò fisico puoi farlo, poi hai sempre il tempo per accedere online alle slot e alle roulette che preferisci.















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.