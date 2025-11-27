Ventimiglia: abusa della cuginetta per 7 anni, a processo per violenza sessuale uno straniero di 26

Un 26enne di origini straniere è stato denunciato dai genitori della cugina per abusi sessuali. Avrebbe approfittato della giovane da quando aveva 9 anni e, solo sette anni dopo, la ragazza è riuscita a raccontare tutto. All’età di 16 anni avrebbe tentato il suicidio, e da lì sarebbe emersa la verità. Le indagini sono state svolte dai Carabinieri, sotto il coordinamento del sostituto procuratore Salvatore Salemi. Sono stati ascoltati diversi testimoni ed è in corso il processo, che tornerà a celebrarsi il 9 dicembre. A difendere la famiglia della giovane è l’avvocato Mario Taddei.

L’avvocato spiega lo stato del procedimento: “Abbiamo sentito tutti i testimoni, ad eccezione dell’imputato che non si è mai presentato in aula. La prossima udienza è fissata per il 9 dicembre. Ci sarà la discussione e immagino che non ci saranno ulteriori rinvii, perché il pubblico ministero Salemi sarà trasferito a Savona e questa è stata fissata come ultima data utile. L’attività istruttoria è stata completata”. Taddei chiarisce i capi di imputazione: “Si tratta di abuso sessuale continuato su minore di 14 anni e, per una parte del periodo, su minore di 18 anni. I fatti sarebbero iniziati quando la ragazza aveva circa 8 anni e sarebbero proseguiti fino ai 15, quando poi è emerso tutto”.

Alla domanda se la sentenza possa arrivare già nella prossima udienza, Taddei risponde: “È probabile che si arrivi già a una decisione, almeno al dispositivo, anche senza le motivazioni”.