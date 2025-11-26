Ventimiglia, il PD accusa il Comune di censura sullo spettacolo 'I Dialoghi della Vagina'

"In una città dove la stagione teatrale promossa dal Comune risulta insufficiente, le iniziative nate dai gruppi teatrali dovrebbero rappresentare un valore aggiunto e ricevere sostegno, non ostacoli. A Ventimiglia, purtroppo, accade il contrario." A dichiararlo è il segretario del circolo PD di Ventimiglia Antonio Stivala -. L’amministrazione comunale ha infatti negato non solo il patrocinio, ma perfino la possibilità di affittare il Teatro Comunale per lo spettacolo 'I Dialoghi della Vagina'. La motivazione fornita: una generica 'indicazione del Sindaco Di Muro'. Nessuna valutazione culturale, nessun criterio oggettivo. Solo un veto politico".

"Si tratta di un atto grave - prosegue Stivala - una città che voglia definirsi moderna e attenta alla cultura non può permettersi scelte che assumono i contorni della censura, dell’arretratezza e persino della discriminazione nei confronti di un’opera che dà voce alle donne, proprio a ridosso del 25 novembre, giornata internazionale dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne".

Infine il segretario Dem si rivolge alla maggioranza: "Chiediamo, come già accaduto su altri temi, che i partiti di maggioranza si assumano la responsabilità di prendere posizione. Tacciono perché non ritengono importanti le questioni culturali della città, oppure perché non condividono le scelte del sindaco ma non possono dichiararlo apertamente? Una delle due deve necessariamente essere vera. In entrambi i casi, il silenzio parla".