UGL Terziario del Casinò di Sanremo: “Proposta aziendale meritevole di fiducia. Ora parola ai lavoratori”

Il confronto tra la direzione del Casinò di Sanremo e l'UGL Terziario compie un passo significativo sul tema del nuovo Premio di Performance. L’azienda ha infatti presentato alcune modifiche alla precedente bozza del progetto, intervenendo su aspetti che il sindacato aveva ritenuto critici. Secondo la segreteria del sindacato, la materia è “tecnicamente complessa” e per questo la proposta è stata sottoposta a una valutazione tecnico-giuridica da parte dei consulenti del sindacato. Nonostante ciò, l’Organizzazione sottolinea come siano state accolte diverse istanze avanzate negli incontri precedenti, in particolare quelle rivolte a garantire una distribuzione più equa del premio tra tutti i reparti.

Uno dei punti più rilevanti evidenziati dal sindacato riguarda l’inclusione dei neoassunti, inizialmente esclusi senza una motivazione ritenuta valida. La nuova direzione, pur non avendo obblighi contrattuali in tal senso, ha manifestato la volontà di estendere il premio anche al personale entrato di recente, riconoscendo inoltre gli arretrati che questi lavoratori non avevano potuto percepire. Un segnale che il sindacato giudica positivo e orientato a superare squilibri ereditati da precedenti gestioni. La RSA dell'UGL aveva più volte denunciato l’eccessiva fretta con cui, in passato, era stato rinnovato il contratto, in particolare nella parte economica. Il contratto non era stato sottoposto al voto dell’assemblea generale e il sindacato, in quell’occasione, aveva ritenuto non opportuno firmare senza un coinvolgimento formale dei lavoratori.

Coerentemente con questa linea, UGL Terziario annuncia che convocherà nuovamente l’Assemblea per discutere insieme ai dipendenti i nuovi aspetti del premio, che avranno ricadute dirette sul futuro salario di tutto il personale. Tra le ulteriori aperture proposte dalla direzione aziendale compare anche l’erogazione di una gratifica una tantum, separata dal Premio di Produzione e riconosciuta in uguale misura a tutti i dipendenti. Un gesto definito dal sindacato come “ennesimo riconoscimento per i risultati ottenuti nell’ultimo periodo”. Pur riservandosi ulteriori valutazioni tecniche sui dettagli del progetto, l'UGL Terziario esprime un giudizio fortemente positivo sull’atteggiamento del nuovo management, definito “immediato, trasparente e professionale”. L’obiettivo comune — evidenzia il sindacato — sembra essere quello di correggere una lacuna contrattuale e garantire maggiore equità nella distribuzione del premio di produzione.

Alla luce delle modifiche presentate, UGL Terziario ritiene la proposta aziendale meritevole di fiducia e sostegno, in attesa della consultazione con i lavoratori che verranno coinvolti nelle prossime settimane.