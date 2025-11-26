Turismo, missione in Danimarca per l’Azienda speciale Riviere di Liguria con imprese di Imperia, La Spezia e Savona

Accolta dall’ambasciatrice italiana a Copenaghen, Stefania Rosini, una delegazione di imprese del turismo guidata dall’Azienda speciale Riviere di Liguria ha iniziato questa mattina una serie di incontri d’affari con operatori danesi interessati alle destinazioni turistiche liguri. La giornata di b2b si chiama “Visit Liguria” ed è organizzata dall’Azienda speciale insieme a Danitacom, la Camera di Commercio italiana in Danimarca.

“La delegazione – commenta Ilario Agata, direttore dell’azienda speciale Riviere di Liguria della Camera di Commercio – rappresenta oltre un centinaio di realtà turistiche di Imperia, Savona e La Spezia. Tre destinazioni che tour operator, agenzie di viaggio e professionisti danesi del settore turistico estero sono molto interessati a proporre come meta di vacanza”.

La missione di Copenaghen segue quella, recente e simile, in Polonia con l’Azienda Speciale e le imprese della delegazione presential “Buy Italy”: “Il bilancio di queste due partecipazioni - sottolinea Agata – è molto positivo per le nostre aziende e sancisce l’inizio di un modello di promozione turistica e di marketing territoriale con road show mirati e buyer concentrati esclusivamente sul brand “Visit Liguria”. Già – conclude Agata – stiamo lavorando al programma 2026, con road show in Repubblica Ceca, Romania, Belgio, Olanda e Lussemburgo”.

La giornata odierna prevede momenti dedicati al networking e alla creazione di rapporti commerciali tra le imprese del sistema turistico ligure e trenta buyers danesi.

Le realtà presenti sono: Hotel Windsor (Savona), Consorzio Turistico Occhio Blu (La Spezia), Rete Bella Liguria, Consorzio Tourist Comm Service (Imperia), Kitty Tours (Imperia), DMO Turismo Riviera dei Fiori (Imperia), Hotel Villa Margherita (La Spezia), Consorzio Marittimo Turistico Cinque Terre Golfo dei Poeti (La Spezia).

Nella foto: il direttore Agata con l’ambasciatrice Rosini e Luca Cavinato, vice segretario generale della Camera di Commercio italiana in Danimarca.