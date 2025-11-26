Sanremo, interventi sulla SP61: in corso l'abbattimento degli alberi pericolanti. La Polizia Provinciale invita alla prudenza

Si svolgono in queste ore gli interventi sulla Strada Provinciale 61 San Romolo–Perinaldo, dove la Polizia Provinciale e le squadre tecniche stanno procedendo all’abbattimento di alberi pericolanti. L’operazione si è resa necessaria per garantire la sicurezza di chi percorre la provinciale dell’entroterra di Sanremo, un’arteria spesso soggetta a criticità legate al maltempo e alla vegetazione instabile.

Gli operatori sono al lavoro per rimuovere le piante a rischio caduta, prevenendo così possibili incidenti o cedimenti lungo la carreggiata. La Polizia Provinciale invita gli automobilisti a prestare attenzione, rispettare la segnaletica presente e moderare la velocità in prossimità dei cantieri mobili. Si tratta di un intervento importante per tutelare la sicurezza dei residenti e dei numerosi utenti che ogni giorno percorrono la SP61, soprattutto in vista della stagione invernale, quando il rischio di caduta alberi aumenta.

Il lavoro delle squadre impegnate sull’area, sottolinea la Polizia Provinciale, è fondamentale per garantire un transito più sicuro e ridurre al minimo eventuali disagi lungo una delle principali vie di collegamento dell’entroterra sanremese.