Ventimiglia Futura attacca la maggioranza: “Dispotismo formato tascabile in Consiglio comunale”

Nel consiglio comunale monotematico del 21 novembre, dedicato alla chiusura della frontiera di San Ludovico per quattro mesi e al successivo transito alternato per altri otto, l'associazione Ventimiglia Futura denuncia un clima definito “dispotismo formato tascabile”.

Secondo la nota, la maggioranza guidata dal sindaco Flavio Di Muro avrebbe assunto atteggiamenti minacciosi nei confronti dell’opposizione. Al centro delle polemiche, il consigliere Nico Martinetto, che aveva chiesto le dimissioni del primo cittadino e presentato un documento della Prefettura ritenuto in contrasto con le comunicazioni ufficiali. In risposta, il sindaco ha revocato a Martinetto la delega gratuita alla Fondazione della casa di riposo E. Chiappori.



"La maggioranza - scrivono da 'Ventimiglia Futura' -, capitanata dal Sindaco Di Muro e con il Consigliere comunale e provinciale Gabriele Amarella come spalla temperamentale, ha sfoderato un atteggiamento così minaccioso che mancavano solo i popcorn per goderselo. La 'stella' della serata? Il Consigliere Nico Martinetto, colpevole di un reato gravissimo: aver osato chiedere le dimissioni del Sindaco. Una sfrontatezza inaudita! Come si permette, in democrazia, di fare opposizione? Il tutto nasce dalla gestione un po’… creativa delle comunicazioni sul cronoprogramma dei lavori alla frontiera. E come risposta, il Sindaco ha pensato bene di togliere a Martinetto la delega gratuita alla Fondazione della casa di riposo E. Chiappori. Una punizione esemplare: altro che 'occhio per occhio'. qui siamo a 'delega per domanda scomoda'. Nel frattempo, il consigliere Amarella, forse ispirato dalla sua vena teatrale, si è lanciato in un monologo infuocato contro Martinetto. Il motivo? Aver portato in aula un documento della Prefettura che smentiva il Sindaco. Imperdonabile anche questo: la realtà non dovrebbe mai intralciare la narrativa ufficiale". La conclusione è netta: “A Ventimiglia sembra essere nata una nuova disciplina politica: la maggioranza ha sempre ragione, e la minoranza viene cancellata. Una piccola dittatura, ma con grande entusiasmo”.