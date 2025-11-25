Ospedaletti, convocato il Consiglio comunale straordinario per giovedì 27 novembre

È stato convocato per giovedì 27 novembre 2025 alle ore 19.00, presso la Sala Consiliare di via XX Settembre 34, il Consiglio comunale in sessione straordinaria e seduta pubblica.

L’assemblea sarà chiamata ad approvare i verbali della seduta del 9 ottobre e ad affrontare diversi punti di rilievo. In particolare, figurano tre interpellanze presentate dal gruppo consiliare Ospedaletti Insieme: la gestione e lo sviluppo della nuova palestra sulla pista ciclabile, la costituzione della comunità energetica e la nuova procedura per la locazione del bar ai Giardini Pian d’Asché (tennis).

Tra gli altri temi in discussione, la comunicazione sul prelevamento dal fondo di riserva 2025, la ratifica di una variazione di bilancio assunta in via d’urgenza, le modifiche al Documento unico di programmazione 2025/2027, la ricognizione periodica delle società partecipate al 31 dicembre 2024 e una nuova variazione di bilancio per il triennio 2025/2027.