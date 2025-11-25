 / Cronaca

Cronaca | 25 novembre 2025, 18:45

Bordighera, si ribalta con l'auto: mobilitazione di soccorsi in via Pasteur (Foto)

Sul posto vigili del fuoco, automedica e ambulanza

Mobilitazione di soccorsi in serata per un incidente stradale, verificatosi in via Pasteur a Bordighera, che ha coinvolto un'auto che si è ribaltata, sembrerebbe dopo aver perso il controllo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un'automedica Alfa3, un'ambulanza della Croce Verde Intemelia e il consigliere regionale Enrico Ioculano che ha prestato aiuto al ferito, sembrerebbe un uomo, prima dell'arrivo dei soccorsi.

Il ferito, dopo le prime cure sul posto, è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Bordighera in codice giallo visto che pare abbia riportato diversi traumi.

Elisa Colli

