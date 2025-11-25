Inaugurata in Questura ad Imperia la nuova “Sala Ascolto” dedicata alle vittime di violenza di genere

È stata inaugurata questa mattina, presso la Questura di Imperia, la nuova “Sala Ascolto”, uno spazio dedicato all’accoglienza e al supporto delle vittime di violenza di genere. L’iniziativa, realizzata in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, nasce con l’obiettivo di garantire un ambiente protetto, riservato e confortevole, lontano dal clima formale degli uffici tradizionali. La sala è stata pensata per facilitare il delicato momento della denuncia, offrendo maggiore tutela e rispetto a chi decide di raccontare la propria esperienza. Alla cerimonia erano presenti i vertici della Questura, rappresentanti delle istituzioni locali e le associazioni che hanno collaborato al progetto, a testimonianza di un impegno condiviso nel contrasto alla violenza di genere.

«Si tratta di un traguardo importante per la Questura di Imperia – ha dichiarato il Questore Andrea Lo Iacono – Ringrazio Soroptimist International, Zonta Club Imperia e il Liceo Artistico di Imperia per il contributo determinante all’allestimento. L’augurio è che la sala venga utilizzata il meno possibile, ma siamo consapevoli che il fenomeno è in aumento e ci siamo attrezzati per affrontarlo al meglio». Il Questore ha inoltre ricordato il rafforzamento degli strumenti di prevenzione previsto dalle recenti normative, sottolineando la necessità di un approccio multidisciplinare e di un cambiamento culturale profondo.

Soddisfazione anche da parte delle associazioni. «Siamo felici di aver contribuito alla creazione di questo spazio – ha dichiarato Alessandra Brunengo, presidente dello Zonta Club Imperia – È importante sapere che esiste un luogo capace di offrire un sostegno concreto». Lo Zonta Club ha inoltre finanziato l’allestimento della sala e una borsa di studio per gli studenti che hanno realizzato i dipinti. Maddalena Oddone, presidente del Soroptimist Club Imperia, ha aggiunto: «Da anni siamo impegnate nel contrasto alla violenza di genere. Abbiamo donato un kit informatico per la videoregistrazione delle denunce, che sarà utilizzato nella nuova sala e nelle attività della Questura».

L’apertura della “Sala Ascolto” segna un passo avanti nel percorso di tutela delle vittime, offrendo un supporto più umano ed efficace a chi sceglie di denunciare.