Sanremo, il TAR dà ragione al Sovrintendente della Penitenziaria: l’Amministrazione paga le indennità dovute

Si chiude dopo oltre un anno il contenzioso tra un Sovrintendente della Polizia Penitenziaria in servizio alla casa circondariale di Sanremo e l’Amministrazione penitenziaria, relativo al mancato riconoscimento di alcune indennità economiche previste dalla normativa vigente. Il sottufficiale, rappresentante sindacale dell’USPP e assistito dall’avvocato Ramez El Jazzar, aveva presentato ricorso al TAR Liguria, che nei mesi scorsi gli aveva dato pienamente ragione.

Secondo quanto riferisce l’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, nei giorni scorsi l’Amministrazione ha proceduto ai versamenti tramite bonifico, sanando così le somme non corrisposte e ponendo fine alla controversia. "La vicenda può ritenersi conclusa - dichiara Guido Pregnolato, segretario regionale USPP - e, nonostante difficoltà e resistenze, il nostro legale ci ha confermato l’avvenuto pagamento. Ora chiederemo chiarimenti al Provveditore sulle responsabilità di chi, a nostro avviso, ha provocato un danno al nostro consociato e all’organizzazione sindacale". Pregnolato aggiunge che l’USPP sarebbe in possesso di documenti che farebbero pensare a qualcosa di più di una semplice disattenzione amministrativa: "È una nostra valutazione, che approfondiremo nelle sedi opportune".

Il sindacato segnala inoltre un secondo caso analogo all’interno dello stesso istituto penitenziario, riguardante un altro sottufficiale, anch’egli dirigente sindacale, che non avrebbe ancora ricevuto alcune indennità spettanti. "Una coincidenza? A noi pare piuttosto una possibile strategia vessatoria nei confronti della nostra sigla" osserva Pregnolato, spiegando che anche questa situazione è stata affidata all’avvocato El Jazzar e che un nuovo ricorso non è escluso in caso di ulteriore inerzia amministrativa.

"Spiace vedere nascere contenziosi che potrebbero essere evitati e che generano potenziali danni erariali, oltre a compromettere l’immagine dell’Amministrazione Penitenziaria. La domanda, però, è se chi di competenza si stia interrogando su ciò che sta accadendo all’interno del penitenziario di Sanremo" conclude il segretario regionale USPP Liguria.