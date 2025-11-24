E' morto Maurizio Sella, il cordoglio dell'Amministrazione comunale di Ventimiglia

È morto, all'età di 83 anni, Maurizio Sella, Cavaliere del Lavoro e Cavaliere di Gran Croce. Laureato in Economia e commercio all'Università di Torino nel 1966, è entrato quello stesso anno in Banca Sella. Come da tradizione di famiglia comincia dallo 'sportello' e fa la gavetta, percorrendo tutte le tappe della carriera. Ricoprì il ruolo di amministratore delegato e direttore generale della banca dal 1974 fino al 2002, guidandone la crescita su tutto il territorio nazionale e la sua innovazione nell'organizzazione, nell'infrastruttura tecnologica e nei servizi ai clienti.

"Esprimo, a titolo personale e per conto dell’Amministrazione comunale, profondo cordoglio per la scomparsa di Maurizio Sella" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "È venuto a mancare un uomo capace di guardare avanti e di immaginare il futuro con lucidità e coraggio. Alla famiglia e ai suoi cari va la nostra vicinanza".

Maurizio Sella dal 2000 fino al maggio di quest'anno è stato, infatti, presidente di Banca Sella Holding. Dal 2019 ha presieduto la Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro, dopo aver guidato nel triennio precedente il Gruppo Piemontese. Si è particolarmente impegnato nelle organizzazioni di rappresentanza del settore bancario e del mondo imprenditoriale, in Italia e in Europa. Dal 1990 al 2006 è stato presidente dell'Associazione Bancaria Italiana ed era tutt'ora nel Comitato esecutivo e componente del Comitato di presidenza. Dal 1998 al 2004 è stato, inoltre, presidente della Federazione Bancaria Europea (FBE) e tra gli animatori e presidente dell'Associazione Italiana delle Aziende Familiari (Aidaf) dal 2007 al 2013, presidente dell'Associazione fra le Società Italiane per Azioni (Assonime) dal 2013 al 2017 e negli stessi anni componente del Comitato di Corporate Governance di Borsa Italiana.

In ambito europeo, è stato referente per l'Italia al Payment System Steering Group e al Payment System Technical Development Group dal 1992 al 1997. Ha ricoperto il ruolo di 'alternate del presidente' nel Sepa Council presso la BCE, dal 2010 al 2014, e nell'Euro Retail Payments Board (ERPB), a partire dal 2014. Ha presieduto per due volte il Groupement Européen de Banques (GEB) e dagli anni Novanta ha fatto parte del Consiglio per le relazioni fra Italia e Stati Uniti e del Gruppo Italiano della Trilateral Commission. È stato, infine, socio fondatore della Fondazione Cavour di Torino e presidente dell'Istituto Luigi Einaudi di Roma.