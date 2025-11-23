Seborga: presunti avvicinamenti sospetti e rischio di furti in abitazione, cresce la preoccupazione tra i residenti

Nelle ultime giornate sono comparsi a Seborga alcuni avvisi, che mettono in guardia la popolazione riguardo presunti episodi di “avvicinamento sospetto” da parte di individui non identificati. Circolati anche tramite messaggi privati, riportano testimonianze di cittadini che avrebbero notato comportamenti ritenuti insoliti.

Secondo quanto indicato, alcune persone avrebbero fermato dei residenti ponendo domande giudicate strane, come richieste di “parlare della guerra e delle cose che succedono”. Vengono inoltre segnalati due pick-up – uno rosso e uno bianco – e una Volkswagen Golf nera, visti in circostanze considerate anomale. Le descrizioni riferiscono di due uomini, oppure di un uomo e una donna coinvolti in questi presunti incontri.

Sebbene al momento non siano note denunce ufficiali né riscontri da parte delle forze dell’ordine, gli avvisi invitano la comunità alla prudenza: non aprire la porta a sconosciuti, prestare attenzione a chi si avvicina con scuse inconsuete e segnalare ogni comportamento sospetto alle autorità competenti. Il messaggio si conclude con un appello alla collaborazione fra vicini, sottolineando l’importanza della vigilanza reciproca per la sicurezza del paese.

Si è alimentato un clima di apprensione, ma anche di confronto tra i residenti. In molti si interrogano sull’origine delle segnalazioni e sulla reale natura degli episodi riportati. Le autorità locali non hanno ancora diffuso comunicazioni ufficiali, ma l’invito generale resta quello alla prudenza senza cedere ad allarmismi ingiustificati. In un borgo piccolo e coeso come Seborga, la sicurezza è un tema condiviso: la comunità resta in attesa di ulteriori chiarimenti, mentre le segnalazioni continuano a essere monitorate.