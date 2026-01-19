Sanremo, annunciata la quarta “Passeggiata per la Sicurezza”: appuntamento domani sera in piazza Colombo

Sanremo si prepara ad accogliere la quarta edizione della 'Passeggiata per la Sicurezza', iniziativa promossa dal movimento Imprese per Sanremo. L’evento è in programma per domani, con ritrovo alle 20.30 in piazza Colombo, e prevede un percorso che toccherà diverse zone della città. Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, l’obiettivo della passeggiata è quello di “vigilare, presidiare e rioccupare il territorio”, attraverso una presenza attiva dei cittadini nelle aree ritenute più esposte a fenomeni di degrado e criminalità.

Il percorso includerà anche alcune vie centrali, tra cui corso Garibaldi, recentemente tornate al centro della cronaca per episodi di violenza segnalati nelle ultime settimane. Imprese per Sanremo sottolinea il ruolo che, a loro avviso, la partecipazione civica può avere nel rafforzare la sicurezza urbana, affiancando l’azione delle forze dell’ordine. Gli organizzatori esprimono inoltre forti critiche nei confronti delle istituzioni e della politica nazionale, ritenute insufficientemente incisive nel contrasto ai fenomeni di microcriminalità. Il movimento collega l’aumento di reati come furti, aggressioni e rapine al tema dell’immigrazione irregolare, affermando che una parte rilevante della microcriminalità sarebbe riconducibile a cittadini stranieri senza permesso di soggiorno.

“Se in strada ci siamo noi, non ci possono essere loro”, è lo slogan con cui Imprese per Sanremo rilancia l’invito ai cittadini a partecipare all’iniziativa, presentata come un modello da estendere anche ad altre città italiane. L’appuntamento è quindi fissato per domani alle 20.30, con partenza da piazza Colombo, per una manifestazione che si inserisce nel più ampio dibattito cittadino sul tema della sicurezza e del decoro urbano.