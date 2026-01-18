 / Cronaca

Cronaca | 18 gennaio 2026, 16:48

Apricale, si ferisce in una zona impervia: si alza in volo l'elisoccorso

Sul posto anche vigili del fuoco e Croce Azzurra Val Nervia

Si ferisce in una zona impervia e così si alza in volo l'elisoccorso. E' successo, nel primo pomeriggio di oggi, in zona Osaggio, in località Brughea, ad Apricale. 

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia e un mezzo della Croce Azzurra Val Nervia allertati dagli amici del ferito, un cacciatore, che hanno atteso i soccorsi presso la cappella di San Vincenzo Ferrer, lungo la strada provinciale per Perinaldo a circa un chilometro dal centro di Apricale.

Il ferito, che pare abbia riportato una frattura alla tibia, è stato soccorso, verricellato ed elitrasportato dal Grifo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona a Pietra Ligure. 

Elisa Colli

