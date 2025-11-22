Lotteria solidale a Vallecrosia, donati giocattoli per i bimbi del Gaslini (Foto)

Giocattoli per i bimbi del Gaslini di Genova. Grazie alla generosità delle persone che hanno partecipato alla lotteria organizzata presso Foto Carlo a Vallecrosia sono stati acquistati e donati tanti giochi per rallegrare e far divertire i bambini ricoverati nei diversi reparti.

Cindy Morano, consigliere comunale di Camporosso, ha consegnato personalmente i doni presso i reparti di endocrinologia e oncologia, la piattaforma neuro-gastro e alla Radio fra le note di Roberto Fisher, radio ufficiale del Gaslini. "Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno partecipato alla lotteria, a Nadia di Foto Carlo, allo sponsor Rogi Caffè, a Paolino De Maria, a Graziella Caruso, a Beatrice Draicchio, a Igor Cassini, a Kristina Cosulich dell'URP del Gaslini sempre molto disponibile, ai reparti eccezionali, alle caposala, ai dottori, agli infermieri, agli insegnanti e a tutti coloro che fanno parte di questa piccola grande famiglia, in particolar modo ai piccoli pazienti e alle loro famiglie che lasciano sempre un segno indelebile" - fa sapere Cindy Morano.

"Ringraziamo tutti gli abitanti dell'estremo Ponente ligure" - dice il personale del Gaslini - "Grazie alla lotteria promossa a Vallecrosia e nella zona abbiamo ricevuto questo grandissimo omaggio, soprattutto in vista del Natale. E' un dono doppiamente gradito. Grazie mille a tutti".