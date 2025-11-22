Controlli straordinari a Ventimiglia: Polizia di Stato e unità cinofile intensificano le verifiche in vista del Natale

Proseguono senza sosta i controlli integrati del territorio predisposti dalla Polizia di Stato, un dispositivo operativo che continua a distinguersi per efficacia grazie alla sinergia tra più forze istituzionali. In vista delle festività natalizie, nei giorni 19 e 20 novembre, nelle fasce pomeridiane e serali, il Commissariato di P.S. di Ventimiglia ha attuato un servizio straordinario di intensificazione delle attività di prevenzione e sicurezza.

L’operazione ha visto impegnati personale delle Volanti, dell’Amministrativa e della Scientifica, insieme alle unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza e alla Polizia Locale del comune di Ventimiglia. Il coordinamento è stato affidato al Dirigente, Vice Questore Paolo Arena, sulla base delle direttive del Questore di Imperia Andrea Lo Iacono, nell’ambito dei servizi stabiliti dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Antonio Giaccari.

L’obiettivo principale del servizio era la prevenzione dei reati in materia di stupefacenti e la tutela dell’incolumità pubblica, in particolare nelle aree a maggiore concentrazione di persone provenienti da diverse province e regioni, come le stazioni ferroviarie e dei pullman. Grazie all’impiego dei cani antidroga Hura e Teo, gli agenti hanno perlustrato le principali aree cittadine considerate piazze di spaccio o punti di aggregazione di soggetti potenzialmente pericolosi: via Cavour, corso Genova, via Roma e i luoghi di ritrovo giovanili, tra cui il McDonald’s.

Parallelamente sono state eseguite identificazioni a campione, ispezioni e verifiche in sei esercizi pubblici, rendendo più concreta per i cittadini la percezione della presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Prosegue inoltre il Progetto Fiducia, che prevede pattugliamenti appiedati nei pressi dei negozi negli orari più critici, specialmente in quelli di chiusura, per prevenire furti e altri reati predatori. Numerosi i riscontri positivi e gli apprezzamenti dei commercianti, a conferma dell’importanza dell’attività preventiva.

Questi numeri dell'operazione

• Persone identificate: 131

• Soggetti positivi ai controlli: 11

• Veicoli controllati: 43

• Verbali C.d.S.: 2 (una patente ritirata e un fermo amministrativo)

• Sanzioni codice della strada: 2.219 euro

• Ispezioni e perquisizioni: 6 (una positiva per stupefacenti)

• Esercizi commerciali controllati: 5

• Sequestro stupefacenti: 14,14 g di cannabinoidi e 1,34 g di anfetamine

• Denunce all’Autorità giudiziaria: 4

L’azione congiunta delle forze dell’ordine conferma l’impegno costante nel garantire sicurezza e prevenzione, in un periodo dell’anno particolarmente sensibile per afflusso di persone e possibili attività illecite.