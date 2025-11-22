Camporosso, ondata di furti e case devastate: ripresa una banda sospetta nell’estremo ponente ligure (Foto e Video)

Negli ultimi giorni a Camporosso e nell’estremo ponente ligure si è registrata una nuova ondata di furti che sta creando forte preoccupazione tra i residenti. Una telecamera in strada Ciaixe ha ripreso quattro persone, con cappellini, mascherine e una torcia, sospettate di far parte della banda responsabile dei recenti colpi.

Particolarmente grave il furto avvenuto in una villetta della zona Poggiae: approfittando dell’assenza dei proprietari, i malviventi hanno distrutto le telecamere, forzato gli infissi e devastato gran parte degli arredi, probabilmente usando una mazza. Hanno inoltre staccato la cassaforte dal muro, gettandola nel giardino per poi aprirla e portare via gioielli e orologi. Un tentativo di intrusione è stato segnalato anche in una casa vicina, senza però bottino.

Gli investigatori non escludono un collegamento con la violenta rapina avvenuta pochi giorni prima ai danni della titolare di un’edicola-tabaccheria di via Braie, aggredita e derubata mentre rientrava a casa. Diversi episodi analoghi sono stati segnalati anche in altre località come Vallecrosia. Sui social circolano segnalazioni di un’auto bianca sospetta, ma al momento non ci sono riscontri ufficiali. I carabinieri di Ventimiglia invitano la popolazione a segnalare subito qualsiasi movimento o persona sospetta.