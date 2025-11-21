Cna Federmoda Liguria al quarto meeting della sartoria torinese tra sport e moda sostenibile

Moda, tennis e sostenibilità, un match che DAPHNÈ porta avanti anche dal punto di vista culturale. Il prestigioso riconoscimento del premio sostenibilità, promosso dalla Maison di Sanremo, è stato assegnato al progetto sartoriale di Linda Sirotti, Istituto Arte e Moda Torino - che meglio incarna i valori della sostenibilità, dell'artigianalità e della creatività responsabile.

Un premio che ha per simbolo il foulard dedicato alla storia del tennis, con impressi i campioni di ieri e di oggi. Un foulard che lega CNA Liguria con CNA Piemonte, un file rouge tra Sanremo e Torino che rappresenta la sostenibilità e il sostegno ai giovani stilisti impegnati nella creazione di capi rispettosi per l’ambiente, attraverso l'uso di materiali eco-friendly, con un approccio etico che coniuga tradizione e innovazione.

L’Atelier DAPHNÉ, da sempre sinonimo di eleganza e artigianalità italiana, è in prima linea nella promozione di una moda consapevole e rispettosa dell'ambiente. "Crediamo che il futuro dell'alta moda passi attraverso la sostenibilità e l'attenzione alle lavorazioni artigianali - ha dichiarato Barbara Borsotto DAPHNÉ presidente CNA Federmoda Liguria -. Con questo premio, vogliamo incoraggiare le nuove generazioni a creare moda di qualità che sia al contempo sostenibile e profondamente radicata nella tradizione italiana".

Durante la premiazione, Riccardo Riboldi, responsabile CNA Federmoda Liguria, ha sottolineato che : "La moda artigianale è uno spazio in cui competenze, cultura e creatività si intrecciano, trasformando il saper fare in valore, bellezza e stile di vita".

Piazza Castello a Torino è stato il palcoscenico per venticinque stilisti emergenti, rappresentanti delle più importanti scuole di moda di Torino e del panorama sartoriale della Città Metropolitana. In palio il prestigioso trofeo di "Caterinetta dell'anno" Vinto da Claudia Giuffrè.

Ospite fuori concorso il giovane brand genovese RARI DESIGN che si è aggiudicato il premio speciale “Moda di Domani” assegnato dallo sponsor Fratelli Bonfanti.

L'evento, organizzato da CNA Torino con il patrocinio della Città di Torino e il sostegno della Camera di commercio di Torino e Turismo Torino e Provincia, ha portato l’Alta Moda al centro della città in occasione delle Nitto ATP Finals.