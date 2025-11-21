 / Politica

Politica | 21 novembre 2025, 14:11

Sanremo, doppia convocazione del Consiglio comunale il 24 novembre a Palazzo Bellevue

Question Time alle 17 e seduta ordinaria dalle 17.30: bilancio, rigenerazione urbana e nuove aliquote Imu tra i punti all’ordine del giorno

Sanremo, doppia convocazione del Consiglio comunale il 24 novembre a Palazzo Bellevue

Il Consiglio comunale si riunirà lunedì 24 novembre 2025 a Palazzo Bellevue, in corso Cavallotti 59, con una doppia convocazione. Alle ore 17 è prevista la seduta speciale dedicata al Question Time, momento riservato a interpellanze e interrogazioni dei consiglieri, come stabilito dall’articolo 22 del regolamento. A seguire, dalle 17.30, si aprirà l’adunanza ordinaria, con eventuale prosecuzione oltre la mezzanotte. L’ordine del giorno comprende temi di rilievo per la città: approvazione dei verbali della seduta precedente; piano di razionalizzazione delle società partecipate; ricognizione annuale dei servizi pubblici locali; variazione di assestamento generale del bilancio 2025-2027 con applicazione dell’avanzo di amministrazione; individuazione di un ambito di rigenerazione urbana in via Palazzo (ex convento dei Gesuiti); modifiche al regolamento di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali; approvazione delle aliquote Imu per il 2026; riconoscimento di un debito fuori bilancio per oltre 113mila euro, derivante da sentenza esecutiva.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium