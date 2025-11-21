Sanremo, doppia convocazione del Consiglio comunale il 24 novembre a Palazzo Bellevue

Il Consiglio comunale si riunirà lunedì 24 novembre 2025 a Palazzo Bellevue, in corso Cavallotti 59, con una doppia convocazione. Alle ore 17 è prevista la seduta speciale dedicata al Question Time, momento riservato a interpellanze e interrogazioni dei consiglieri, come stabilito dall’articolo 22 del regolamento. A seguire, dalle 17.30, si aprirà l’adunanza ordinaria, con eventuale prosecuzione oltre la mezzanotte. L’ordine del giorno comprende temi di rilievo per la città: approvazione dei verbali della seduta precedente; piano di razionalizzazione delle società partecipate; ricognizione annuale dei servizi pubblici locali; variazione di assestamento generale del bilancio 2025-2027 con applicazione dell’avanzo di amministrazione; individuazione di un ambito di rigenerazione urbana in via Palazzo (ex convento dei Gesuiti); modifiche al regolamento di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali; approvazione delle aliquote Imu per il 2026; riconoscimento di un debito fuori bilancio per oltre 113mila euro, derivante da sentenza esecutiva.
venerdì 21 novembre
