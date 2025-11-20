Sanremo: voragine sulla ciclabile a La Vesca, chiusura del tratto dal 24 novembre al 4 dicembre

Si è svolto ieri pomeriggio, a Palazzo Bellevue, un tavolo tecnico tra Comune di Sanremo, Amaie Energia e ANAS per affrontare la problematica emersa nel fine settimana lungo il sedime della pista ciclopedonale, in prossimità dell’innesto con il bypass realizzato da ANAS nell’ambito dei lavori di consolidamento del muro della SS1 (zona La Vesca).

Le forti piogge degli ultimi giorni hanno provocato una voragine a valle del tracciato ciclabile, creando una situazione potenzialmente pericolosa in caso di nuovo maltempo. Durante il sopralluogo congiunto è stata rilevata l’urgenza di intervenire immediatamente, anche in considerazione della presenza di un canale di scarico delle acque bianche che potrebbe subire ulteriori danneggiamenti. Per consentire il ripristino del percorso in condizioni di totale sicurezza e garantire la corretta canalizzazione delle acque, il tratto interessato sarà chiuso al transito dal 24 novembre al 4 dicembre (compreso). I tecnici di Amaie Energia e ANAS sono già al lavoro per programmare un intervento rapido e risolutivo.

L’amministrazione comunale invita nel frattempo residenti e utenti della pista ciclopedonale alla massima attenzione, assicurando aggiornamenti costanti sull’avanzamento dei lavori e sulla futura riapertura del percorso.