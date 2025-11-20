Vallecrosia: convocato per venerdì 28 alle 21 il consiglio comunale, in discussione due variazioni al Bilancio di Previsione

E' stato convocato per venerdì 28 novembre alle 21, si terrà il Consiglio Comunale, come di consueto potrà essere seguita anche in diretta streaming tramite il link disponibile sulla home page del sito istituzionale del Comune.
All'ordine del giorno, dopo la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente, una variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027, con la ratifica della delibera di Giunta del 31 ottobre scorso, una interpellanza sulla viabilità di Via Don Bosco e Via Angeli Custodi, presentata dal gruppo consiliare di minoranza “Cittadini in Comune”, relativa alle modifiche dei progetti attualmente in esecuzione