 / Politica

Politica | 20 novembre 2025, 14:08

Ex Ilva, Berrino: “Il tavolo del 28 novembre conferma l’attenzione del Governo per gli impianti del Nord”

Il senatore di Fratelli d’Italia sottolinea il valore strategico della siderurgia e l’importanza del confronto con i sindacati

Gianni Berrino

Gianni Berrino

“Il tavolo convocato per il 28 novembre al Mimit sul futuro degli stabilimenti ex Ilva del Nord Italia dimostra, ancora una volta, l’attenzione del governo Meloni e del ministro Urso nei confronti dei destini di impianti siderurgici che rappresentano un asset strategico nazionale. Il confronto con le organizzazioni sindacali sarà fondamentale per rendere noto il piano del Governo al fine di preservare i posti di lavoro, i salari e la produttività”.

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, componente della commissione Lavoro.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium